Die zweite Verzögerung bei der Zulassung von Relfydess in den USA sei «enttäuschend», schreibt etwa die UBS. Analyst Matthew Weston weist gleichzeitig darauf hin, dass die US-Gesundheitsbehörde bei der Zulassung von Neuromodulatoren historisch gesehen sehr streng in Bezug auf die Chargenanalyse sei. Bei der Chargenfreigabe wird sichergestellt, dass jede produzierte Einheit sicher und von gleichbleibender Qualität ist, bevor sie in den Verkauf gelangt.