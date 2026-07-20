Diese Expansion folge auf die jüngsten Markteinführungen von Alastin in China und Australien und unterstreiche anhaltendes Engagement von Galderma in der JPAC-Region, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Die Region zeichne sich durch fortschrittliche Hautpflegepraktiken und ein rasantes Wachstum im Bereich der injizierbaren ästhetischen Behandlungen aus. Dies führe zu einer steigenden Nachfrage nach integrierten Hautpflegelösungen, die die Vorbereitung der Haut, ihre Regeneration und ihre langfristige Qualität unterstützen.
(AWP)