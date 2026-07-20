Die Region zeichne sich durch fortschrittliche Hautpflegepraktiken und ein rasantes Wachstum im Bereich der injizierbaren ästhetischen Behandlungen aus. Dies führe zu einer steigenden Nachfrage nach integrierten Hautpflegelösungen, die die Vorbereitung der Haut, ihre Regeneration und ihre langfristige Qualität unterstützen.