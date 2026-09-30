Nemluvio ist in mehr als 40 Ländern sowohl für mittelschwere bis schwere Neurodermitis als auch für Prurigo nodularis - eine chronische Hauterkrankung mit starkem Juckreiz und knotenartigen Hautveränderungen - zugelassen. In den USA verfügt das Mittel über eine Zulassung für Erwachsene mit Prurigo nodularis sowie für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis.