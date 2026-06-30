Im Fokus steht zudem die im Juli erwartete Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über den erneuten Zulassungsantrag für Relfydess, ein Mittel zur Glättung von Falten und Runzeln. Die Entscheidung sei schwer vorhersehbar, schreibt Jefferies-Analyst Benjamin Jackson in einer aktuellen Studie. Die kurzfristigen Auswirkungen der möglichen Szenarien seien jedoch begrenzt. Im Fall einer Zulassung sieht er ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von 1 bis 2 Prozent. Sollte sich die Entscheidung verzögern, dürfte dies das Wachstum nur vorübergehend bremsen und sich 2027 voraussichtlich lediglich mit rund 1 Prozent auf den Konzernumsatz auswirken.