Eine Aktie von Galderma kostet am Dienstagvormittag 186,15 Franken und damit fast 15 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Der Kurs notiert auf einem Allzeithoch, nachdem der bisherige Höchststand von 170 Franken bereits im Mai übertroffen wurde.
Der Hautpflegekonzern profitiert im aktuellen Umfeld von seiner defensiven Ausrichtung. Galderma sei in einem Markt tätig, dessen Kunden wenig preissensibel seien, meint ein Börsenhändler. «Mit anderen Worten: Schönheit zieht immer – vor allem, wenn die Produkte auch noch so gut sind wie die von Galderma», fügt er hinzu. Auch die Konkurrenten L’Oréal und AbbVie verzeichnen zuletzt deutliche Kursgewinne.
Wirkstoffe im Fokus
Grosse Erwartungen knüpfen Experten weiterhin an das Medikament Nemluvio, das seit längerem als Hoffnungsträger gilt und künftig einen wesentlichen Beitrag zum Umsatz des in Zug ansässigen Unternehmens leisten soll. Der mögliche Spitzenumsatz wird auf 4,3 Milliarden Dollar geschätzt.
Im Fokus steht zudem die im Juli erwartete Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über den erneuten Zulassungsantrag für Relfydess, ein Mittel zur Glättung von Falten und Runzeln. Die Entscheidung sei schwer vorhersehbar, schreibt Jefferies-Analyst Benjamin Jackson in einer aktuellen Studie. Die kurzfristigen Auswirkungen der möglichen Szenarien seien jedoch begrenzt. Im Fall einer Zulassung sieht er ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von 1 bis 2 Prozent. Sollte sich die Entscheidung verzögern, dürfte dies das Wachstum nur vorübergehend bremsen und sich 2027 voraussichtlich lediglich mit rund 1 Prozent auf den Konzernumsatz auswirken.
Jackson rechnet zudem damit, dass Galderma bei den Halbjahreszahlen die Umsatzguidance anheben könnte. Treiber sei die stärker als erwartete Entwicklung im Bereich Dermatology Skincare, die sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt habe. Eine Zulassung von Relfydess vor der Zahlenvorlage könnte die Chancen auf eine Prognoseanhebung zusätzlich erhöhen.
Auch andere Analysten zeigen sich zuversichtlich. Morgan Stanley erwartet Ergebnisse am oberen Ende der Prognose für 2026 und verweist auf attraktive Perspektiven in allen drei Geschäftsbereichen.
Derzeit empfehlen 13 von 16 Analysten den Titel zum Kauf, die restlichen sprechen ein Halten-Rating aus. Das durchschnittliche Kursziel von 185,13 Franken impliziert kein weiteres Aufwärtspotenzial, jedoch erfolgten jüngst einige Anpassungen im 200-Franken-Bereich - weitere könnten folgten.
Die Aktien auf den ersten 18 Rängen qualifizieren sich direkt für den Leitindex. Ende März belegte Galderma Rang 17 und lag damit bereits innerhalb der Aufnahmezone. Beim Handelsvolumen rangierte die Aktie auf Platz 16, bei der Marktkapitalisierung auf Platz 19. «Seit März hat Galderma aber dank des Kursanstiegs bei der Marktkapitalisierung nochmals zugelegt, damit sind die Chancen nochmals besser geworden», erklärt Indexexperte Christian Arnold von der Privatbank ODDO BHF.
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