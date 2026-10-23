Die chinesische Zulassung stützt sich auf Daten einer lokalen Phase-III-Studie in China sowie auf die globalen Ready-Studien mit insgesamt mehr als 2300 Teilnehmern. In der Studie Ready-1 zeigten 82,9 Prozent der Teilnehmer nach einem Monat eine deutliche Verbesserung der Zornesfalten, verglichen mit 0 Prozent in der Placebo-Gruppe. Bei 39 Prozent der Patienten zeigten sich bereits ab dem ersten Tag Verbesserungen, und bei bis zu 75 Prozent hielten die Ergebnisse sechs Monate an.