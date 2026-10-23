Das Präparat ist ein gebrauchsfertiger, flüssiger Wirkstoff zur Entspannung von Muskeln und muss vor der Anwendung nicht aufgelöst werden, wie der Hautpflege-Konzern am Freitag bekanntgab.
Die chinesische Zulassung stützt sich auf Daten einer lokalen Phase-III-Studie in China sowie auf die globalen Ready-Studien mit insgesamt mehr als 2300 Teilnehmern. In der Studie Ready-1 zeigten 82,9 Prozent der Teilnehmer nach einem Monat eine deutliche Verbesserung der Zornesfalten, verglichen mit 0 Prozent in der Placebo-Gruppe. Bei 39 Prozent der Patienten zeigten sich bereits ab dem ersten Tag Verbesserungen, und bei bis zu 75 Prozent hielten die Ergebnisse sechs Monate an.
Das Mittel wurde als sicher eingestuft. Unerwünschte Wirkungen traten selten auf und umfassten vor allem lokale Reaktionen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen sowie ein vorübergehendes Hängen des Augenlids.
Relfydess ist damit in mehr als 35 Märkten weltweit zugelassen, darunter die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und Australien.
(AWP)