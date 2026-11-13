Galderma hat in Mexiko eine Zulassung für sein Filler-Produkt Restylane Shaype erhalten - sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie. Es ist die weltweit erste Zulassung des Produkts für den Kieferbereich, wie der Hautpflege-Konzern am Freitag bekanntgab. Für die Kinnbehandlung ist Restylane Shaype bereits in Europa, Brasilien, Kanada und Thailand zugelassen.