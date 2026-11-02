Finanzchef Luigi La Corte hat sich entschieden, das Unternehmen für eine neue berufliche Herausforderung zu verlassen, wie der Hautpflegekonzern Galderma am Montagabend mitteilte. La Corte werde seine Aufgaben als Finanzchef während einer Übergangsphase weiterhin wahrnehmen, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, heisst es. Weitere Einzelheiten zur Nachfolgeregelung und zum Zeitplan sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.