Luigi La Corte, abtretender Finanzchef von Galderma, wechselt zum dänischen Pharmakonzern Novo (ehemals Novo Nordisk). Dort übernimmt er die Rolle des Finanzchefs von Karsten Munk Knudsen, der das Unternehmen per Ende Jahr nach 27 Jahren verlässt. Dies geht aus einem LinkedIn-Post von La Corte hervor.
La Corte startete erst am 1. Mai 2026 beim Hautpflegespezialisten. Nach nur sechs Monaten gab Galderma am 2. November seinen Abgang bekannt, ohne dabei Gründe zu nennen. Das belastete die Galderma-Aktie am selben Tag. Übergangsmässig wird er in seiner Rolle bleiben, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger sucht.
Analysten von Vontobel teilten mit, dass der kurze Verbleib und der Zeitpunkt kurz nach der Übernahme von ZO Skin Health durch Galderma zu Spekulationen über mögliche Gründe für den Abgang führen könnten. Die Zürcher Kantonalbank bekräftigte diese Annahme und fügte an, dass die ungeregelte Nachfolge Unsicherheit erzeuge.
Die Aktie von Galderma wurde Mitte September in den Swiss Market Index aufgenommen und verzeichnet seither einen Anstieg von über 20 Prozent.