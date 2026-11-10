La Corte startete erst am 1. Mai 2026 beim Hautpflegespezialisten. Nach nur sechs Monaten gab Galderma am 2. November seinen Abgang bekannt, ohne dabei Gründe zu nennen. Das belastete die Galderma-Aktie am selben Tag. Übergangsmässig wird er in seiner Rolle bleiben, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger sucht.