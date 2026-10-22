Mit dem anhaltenden Wachstum im dritten Quartal ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie Galderma am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 25,1 Prozent. Damit hat das Unternehmen die eigenen Wachstumsziele und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Gewinnzahlen legt Galderma zu den ungeraden Quartalen nicht vor.