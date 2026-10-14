Die Bartransaktion soll im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Abschluss dürfte der Zukauf ergebnisneutral auf den bereinigten Gewinn je Aktie (Core EPS) wirken. Für 2027 rechnet Galderma mit einer leichten Verwässerung der bereinigten Ebitda-Marge. Ab 2028 soll die Marge wieder ungefähr dem Gruppendurchschnitt entsprechen.