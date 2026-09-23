Einen Schwerpunkt bildet der Wirkstoff Nemolizumab, der bei Neurodermitis und Prurigo nodularis (einer Erkrankung mit stark juckendem Hautausschlag) eingesetzt wird. Unter anderem werden Langzeitdaten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Nemolizumab über bis zu 152 Wochen präsentiert. Zudem werden Daten zu den Auswirkungen von Juckreiz und Hautläsionen auf die Lebensqualität der Betroffenen gezeigt.