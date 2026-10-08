Nemluvio ist in den USA zur Behandlung von Neurodermitis bei Patienten ab 12 Jahren sowie von Prurigo nodularis (einer chronischen Hauterkrankung mit stark juckenden Knötchen) bei Erwachsenen zugelassen. Weltweit ist das Medikament in mehr als 40 Ländern für Jugendliche und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis sowie für Erwachsene mit Prurigo nodularis zugelassen.