Nemolizumab ist in mehr als 40 Ländern für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis sowie für Erwachsene mit einer anderen Hauterkrankung namens Prurigo nodularis zugelassen. Für Kinder unter 12 Jahren besteht bisher keine Zulassung. Weitere Zulassungsverfahren sind laut Galderma im Gange.