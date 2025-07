Zwischen Januar und Juni setzte Galderma gut 2,4 Milliarden US-Dollar um. Dies ist ein Plus von 11,2 gegenüber dem Vorjahr, zu konstanten Wechselkursen waren es 12,2 Prozent. Die Zunahme sei vor allem auf ein höheres Verkaufsvolumen zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Aber auch der Mix an Produkten habe zu dem Wachstum beigetragen.