Liontrust hat das Kaufangebot für GAM bis 23. August verlängert, wie am Freitagmorgen bekannt gegeben wurde, an dem die bisherige Frist abgelaufen wäre. Das Kaufangebot von Liontrust, das auch vom GAM-Verwaltungsrat unterstützt wird, läuft damit bis nach der ausserordentlichen Generalversammlung, die am 18. August stattfindet. An ihr kommen Anträge der Aktionärsgruppe Newgame respektive des Multi-Family-Offices Bruellan zur Abstimmung, die sich gegen den Verkauf von GAM an Liontrust wehren.