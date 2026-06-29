Die Papiere des Videospielehändlers legten am Montag im vorbörslichen US-Handel um rund 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Freitagabend bekräftigt, an der geplanten Übernahme des Online-Marktplatzes eBay trotz dessen Ablehnung festhalten zu wollen.
GameStop hatte im Vormonat ein unaufgefordertes Angebot über rund 56 Milliarden Dollar in bar und Aktien für das etwa fünfmal so grosse Unternehmen vorgelegt, das eBay jedoch zurückwies. GameStop-Chef Ryan Cohen hatte die Märkte im Mai mit dem Vorstoss überrascht. Ein Zusammenschluss würde ein schlagkräftigeres Gegengewicht zum Branchenprimus Amazon schaffen, argumentierte er.
(Reuters)