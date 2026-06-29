Die Papiere des Videospielehändlers legten ⁠am Montag im vorbörslichen US-Handel um rund 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Freitagabend ‌bekräftigt, an der geplanten Übernahme des Online-Marktplatzes eBay ‌trotz dessen Ablehnung festhalten zu wollen.

GameStop ​hatte im Vormonat ein unaufgefordertes Angebot über rund 56 Milliarden Dollar in bar und Aktien für das etwa fünfmal so grosse Unternehmen vorgelegt, das eBay jedoch zurückwies. GameStop-Chef Ryan Cohen hatte die Märkte im Mai ‌mit dem Vorstoss überrascht. Ein Zusammenschluss würde ein schlagkräftigeres Gegengewicht zum Branchenprimus Amazon schaffen, argumentierte er. 

(Reuters)