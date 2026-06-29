GameStop ​hatte im Vormonat ein unaufgefordertes Angebot über rund 56 Milliarden Dollar in bar und Aktien für das etwa fünfmal so grosse Unternehmen vorgelegt, das eBay jedoch zurückwies. GameStop-Chef Ryan Cohen hatte die Märkte im Mai ‌mit dem Vorstoss überrascht. Ein Zusammenschluss würde ein schlagkräftigeres Gegengewicht zum Branchenprimus Amazon schaffen, argumentierte er.