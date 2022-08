Das in Kalifornien ansässige Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 639,9 Millionen Dollar, verglichen mit 665,5 Millionen Dollar im Vorjahr, teilte der für "Jailbreak" und "MeepCity" bekannte Spiele-Anbieter am Dienstag mit. Analysten hatten nach Angaben von Refinitiv mit 644,4 Millionen Dollar gerechnet.

Einsparungen der Verbraucher wegen der hohen Inflation und weltweite Lockerungen nach der Pandemie ließen das Interesse an Videospielen schwinden und drückten den Umsatz. Der Verlust fiel mit 0,30 Dollar pro Aktie fast um ein Drittel höher aus als mit 0,21 Dollar erwartet. Roblox-Aktien fielen nachbörslich um 15 Prozent auf 40,40 Dollar. Die Aktie hat in diesem Jahr bisher mehr als 50 Prozent an Wert eingebüsst.

(Reuters)