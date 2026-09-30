«Nachdem die Regierung monatelang behauptete, dass die ungewöhnlich niedrigen Lagerbestände keine Gefahr für ‌die Versorgung darstellen würden, soll nun in kürzester Zeit eine grosse Menge Gas gekauft werden», sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. «Auch an den Energiebörsen spielt die Psychologie eine Rolle, ​und wenn Deutschland nun gezielt in kurzer Zeit grosse Mengen kaufen ​muss – ungeachtet des Preises –, dann verschiebt das die ​Stimmung.» Dies bestätigte auch Hendrik Diers, Experte vom Energiewirtschaflichen Institut (EWI) an der Universität zu Köln: «Die Anweisung der ‌Regierung wirkt stützend auf das Preisniveau, da den Marktteilnehmern nun bewusst ist, dass es einen Käufer mit einer hohen Zahlungsbereitschaft gibt.»