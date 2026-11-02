Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums hatte am Freitag unterstrichen, ‌dass es eine «ganz andere Situation» sei als in der Energiekrise 2022. Damals waren nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Gaslieferungen aus Russland zunächst eingeschränkt worden und im Jahresverlauf ‌ganz ausgefallen. Inzwischen gebe es mit staatlichen und weiteren privaten LNG-Terminals sowie Pipeline-Importen aus ​Norwegen andere Möglichkeiten, an zusätzliches Gas zu gelangen. Dem Ministerium zufolge reichen die aktuellen Füllstände in Deutschland und Europa nach Einschätzung der europäischen Fernleitungsnetzbetreiber und der EU-Kommission aus, um die Versorgung auch bei kalten Temperaturen sicherzustellen.