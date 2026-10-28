2026 dürfte das vergleichbare Umsatzwachstum bei rund vier Prozent liegen und damit am oberen Ende der bislang in Aussicht gestellten drei bis vier Prozent, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Mittwoch in Chicago mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 15,5 bis 15,7 Prozent erreichen, damit hob GE Healthcare das untere Ende der Spanne um 0,1 Prozentpunkte an. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar erwartet, nach zuvor 4,80 bis 5,00 Dollar.