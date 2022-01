Das Unternehmen spürte bei der Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden einen Nachholbedarf. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,7 Prozent auf 765,3 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Schätzungen der Analysten klar übertroffen. In Lokalwährungen stieg der Umsatz um 16,6 Prozent.

Die starke Nachfrage führte in allen geografischen Märkten zu einem zweistelligen Wachstum. In Europa, wo knapp die Hälfte der Verkäufe erwirtschaftet werden, stieg der Umsatz um knapp 16 Prozent und in Amerika um gut 18 Prozent. Zudem seien in allen Marktregionen Standorterweiterung geplant oder bereits im Gange, so Belimo.

Die Lieferengpässe haben Belimo bis anhin vergleichsweise wenig beeinflusst. Dank eines "ausgezeichneten Lieferkettenmanagements" habe die starke Nachfrage gedeckt werden können, heisst es weiter. Im laufenden Geschäftsjahr wird der Klimaspezialist die steigenden Preise an seine Kundschaft weitergeben, wie Geschäftsführer Lars van der Haegen im November in einem Interview sagte.

Die beiden Anwendungsfelder Luft und Wasser verzeichnen jeweils ein Wachstum von 15,5 respektive 17,9 Prozent. Das Segment Luft macht dabei mit 55 Prozent den grösseren Teil vom Umsatz aus.

Angaben zum Gewinn wurden keine gemacht. Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2021 präsentiert Belimo am 7. März.

(AWP)