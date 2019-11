So habe der Produktkandidat Avacopan in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gut abgeschnitten, teilte Vifor am Dienstag mit. Bei Avacopan handelt es sich um einen oral verabreichten selektiven Komplement-5a-Rezeptor-Inhibitor, der in der Behandlung von Patienten mit ANCA-Vaskulitis eingesetzt wird. ANCA-assoziierte Vaskulitiden sind Gefässentzündungen.

In der Phase-III-Studie ADVOCATE wurden den Angaben zufolge alle gesteckten Ziele erreicht. So habe etwa die Behandlung sowohl nach 26 Wochen als auch nach 52 Woche eine anhaltende Remission gezeigt.

