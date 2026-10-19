In den zwölf Monaten bis Ende September beliefen sich die Nettozinskosten der US-Regierung auf 1,05 Billionen Dollar. Das sind gut 8 Prozent mehr als die 970 Milliarden Dollar im Fiskaljahr 2025. Das zeigen Daten des US-Finanzministeriums vom Freitag. Die Forschungsgruppe Peter G. Peterson Foundation geht davon aus, dass die Kosten 3,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts erreichen. Damit wird der bisherige Rekord aus dem Jahr 1991 übertroffen. Die BIP-Zahlen für das letzte Quartal erscheinen noch in diesem Monat.
Der Anstieg hat zwei Gründe: Einerseits gibt es deutlich mehr Schulden zu verzinsen. Eine zentrale Kennzahl liegt bei über 32 Billionen Dollar. Das sind rund 10 Billionen Dollar mehr als vor fünf Jahren. Andererseits sind die Zinsen kräftig gestiegen. Der durchschnittliche Zinssatz auf marktfähige Staatsanleihen betrug Ende September 3,52 Prozent. Fünf Jahre zuvor lag er mit 1,47 Prozent noch bei weniger als der Hälfte.
Aktuell liegen die Renditen sogar noch höher. Ein wichtiger Indikator des US-Staatsanleihen-Index von Bloomberg liegt derzeit bei rund 5 Prozent. Der Zinsanstieg veranlasste Finanzminister Scott Bessent zu aussergewöhnlichen Massnahmen. Ökonomen betonen jedoch, das Land sei noch weit von einer Krise entfernt. Die Nachfrage bei Anleiheauktionen ist solide. Auch bremsen die höheren Kreditkosten den Kreditfluss bisher nicht.
«Es wirkt nicht wie eine Krise – es ist eher ein schleichender Verlust an fiskalischem Handlungsspielraum», sagte Louise Sheiner. Sie ist Senior Fellow an der Brookings Institution und frühere Ökonomin der US-Notenbank Federal Reserve. Ungewiss sei, ab welchem Punkt manche Geldgeber beschliessen, kein Geld mehr zu leihen. «Wenn das passiert, könnte das zu einer Finanzkrise führen», sagte sie. Das Finanzministerium würde dann den Zugang zu den Kapitalmärkten verlieren.
Gennadiy Goldberg leitet die US-Zinsstrategie bei TD Securities. Laut ihm dämpft derzeit vor allem ein Faktor grössere Sorgen: Die nominale BIP-Wachstumsrate liegt über den Renditen der US-Staatsanleihen. Dies ist entscheidend für Unternehmensgewinne und Steuereinnahmen. Im zweiten Quartal wuchs das nominale BIP im Jahresvergleich um 6,3 Prozent. «Eine fiskalische Apokalypse steht uns noch nicht bevor», schrieb Goldberg in einer aktuellen Notiz.
Vorerst im Griff
«Irgendwie kommen wir zurecht, selbst bei steigenden Zinsen», sagte Phillip Swagel, Direktor des Congressional Budget Office, am 8. Oktober an einer Veranstaltung in Minneapolis. Gleichzeitig warnte er vor der sich verschlechternden Schuldendynamik. Sie mache das Land zunehmend anfällig. «Wann immer es einen negativen Schock gibt und die Zinsen steigen», könne ein «Turbolader-Effekt» eintreten.
In diesem Szenario schlägt der Zinsschock direkt auf das Defizit und die Schulden durch. Dies wiederum treibt die Zinsen in der Gesamtwirtschaft weiter nach oben. Swagels Behörde prognostizierte im Februar eine Rekord-Schuldenquote von über 106 Prozent für das Jahr 2030. Der frühere Mitarbeiter des US-Finanzministeriums betonte zudem: Er äussere diese Bedenken schon lange. In den vergangenen zwei Jahren hörten die Marktteilnehmer jedoch aufmerksamer zu.
Die Zinskosten gehören inzwischen zu den drei grössten Ausgabenposten des Bundes. Seit 2022 haben sie sich mehr als verdoppelt. Nur die Sozialversicherung und das Gesundheitsprogramm Medicare für ältere Amerikaner verursachen noch höhere Kosten. Ihre Ausgaben steigen jedes Jahr, da die Zahl der Bezüger um Millionen wächst. Das Verteidigungsministerium und Medicaid komplettieren die fünf grössten Posten.
Als die Zinskosten im Verhältnis zu den Schulden zuletzt auf einem ähnlichen Niveau lagen, handelte die US-Politik entschlossen. Präsident George H.W. Bush brach 1990 sein Versprechen, keine neuen Steuern einzuführen, und unterzeichnete Steuererhöhungen. Kurz danach erreichte die Zinsquote ihren Höchststand. Sein Nachfolger Bill Clinton erhöhte die Abgaben im Jahr 1993 weiter.
Warten auf die Katastrophe?
Das Ende des Kalten Krieges liess damals die Verteidigungsausgaben sinken. Dies entlastete die Bundesfinanzen. In den späten 1990er-Jahren trieb zudem der Wirtschaftsboom durch Computer und Internet die Einnahmen an.
Heute verweisen Bessent und weitere Vertreter der Regierung von Donald Trump auf den Boom der künstlichen Intelligenz. Dieser soll als Wachstumsmotor wirken und die Schuldenquote senken. Haushaltsexperten sind jedoch skeptisch. Die Ausgaben für Verteidigung und Sozialprogramme dürften weiter klettern. Das Wirtschaftswachstum wird die Einnahmen wohl nicht schnell genug steigen lassen.
«Das Problem verschärft sich weiter. Wir sollten deshalb nicht debattieren, ob wir auf die Katastrophe warten – wir sollten jetzt daran arbeiten», sagte Brett Loper, Executive Vice President of Policy bei der Peterson Foundation. «Es wird sehr schwer, aus dieser Situation wieder herauszukommen.»
Der diesjährige Anstieg der Nettozinszahlungen um 81,4 Milliarden Dollar könnte verblassen, sollten die Zinsen weiter anziehen. Die Fed dürfte ihren Leitzins – derzeit bei 3,75 bis 4 Prozent – mindestens noch einmal anheben. Das würde die Kosten für kurzfristige Staatsschulden verteuern, auf die Bessent verstärkt setzt.
Ein Zinsanstieg um 100 Basispunkte über die gesamte Zinskurve hinweg würde die Zinskosten 2027 um 310 Milliarden Dollar erhöhen. Das zeigen Berechnungen von TD Securities.
«Ich rechne nicht mit einer unmittelbar bevorstehenden Finanzkrise, unsere Wirtschaft ist nach wie vor ziemlich stark», sagte Karen Dynan, Wirtschaftsprofessorin an der Harvard University und frühere Mitarbeiterin des US-Finanzministeriums unter der Obama-Regierung. Zudem seien die Zinsen noch nicht wieder auf dem Stand von vor drei oder vier Jahrzehnten.
Gleichzeitig betonte sie: «Bei so hohen Schulden fallen die Nettozinszahlungen wirklich ins Gewicht – sie führen zu einer Schuldenspirale.» Der Anstieg der Zinsen und der Zinszahlungen im Verhältnis zum BIP könnte den öffentlichen Druck zum Handeln verstärken.
(Bloomberg/cash)