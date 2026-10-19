In den zwölf Monaten bis Ende September beliefen sich die Nettozinskosten der US-Regierung auf 1,05 Billionen Dollar. Das sind gut 8 Prozent mehr als die 970 Milliarden Dollar im Fiskaljahr 2025. Das zeigen Daten des US-Finanzministeriums vom Freitag. Die Forschungsgruppe Peter G. Peterson Foundation geht davon aus, dass die Kosten 3,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts erreichen. Damit wird der bisherige Rekord aus dem Jahr 1991 übertroffen. Die BIP-Zahlen für das letzte Quartal erscheinen noch in diesem Monat.