Haushalte in der tiefsten Einkommensklasse spüren die Inflation dagegen am meisten. Der Konsumentenpreise waren für diese Klasse im Juli 1,6 Prozent höher als noch im Vorjahresmonat. Am schwächsten von der Jahresteuerung betroffen mit 1,2 Prozent war im Juli derweil die mittlere bis hohe Einkommensklasse.