Konkret beziffert der in Zusammenarbeit mit dem KOF-Institut der ETH Zürich am Donnerstag veröffentlichte Index die gefühlte Inflation in der Schweiz für den Oktober auf 2,3 Prozent. Der Comparis-Konsumentenpreisindex misst die «gefühlte Inflation» mittels der Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern wie zum Beispiel Lebensmitteln, Medikamenten oder Kleidung. Die Teuerungsrate wird damit um Mieten oder andere dauerhafte Güter bereinigt.