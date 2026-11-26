Die «gefühlte Inflation» in der Schweiz lag im Oktober 2026 höher als im Vormonat. Besonders stark verteuerten sich laut dem Comparis-Konsumentenpreisindex Treibstoffe und Heizenergie.
Konkret beziffert der in Zusammenarbeit mit dem KOF-Institut der ETH Zürich am Donnerstag veröffentlichte Index die gefühlte Inflation in der Schweiz für den Oktober auf 2,3 Prozent. Der Comparis-Konsumentenpreisindex misst die «gefühlte Inflation» mittels der Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern wie zum Beispiel Lebensmitteln, Medikamenten oder Kleidung. Die Teuerungsrate wird damit um Mieten oder andere dauerhafte Güter bereinigt.
Gegenüber September 2026 sind die Preise im Comparis-Warenkorb um 0,5 Prozent gestiegen. Im Monat davor waren die Kosten für Alltagsgüter noch um 0,1 Prozent gesunken.
Die aktuelle Teuerung unterscheide sich aber deutlich von jener vor vier Jahren. Während im Oktober 2022 nahezu alle Heizenergieträger und zahlreiche Lebensmittel erheblich teurer wurden, konzentriere sich der jüngste Preisschub bei der Heizenergie vor allem auf Heizöl, heisst es weiter.
(AWP)