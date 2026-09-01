Die Inflationsrate lag im Juli bei 1,5 Prozent und damit komfortabel innerhalb des Zielkorridors der Notenbank von ein bis drei Prozent. «Die Inflation hat sich in den ‌vergangenen Monaten abgeschwächt», teilte die Zentralbank mit. Zwar sei Israels Wirtschaft im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um beeindruckende 15,4 Prozent gewachsen. Rechne man jedoch ​die Produktion israelischer Firmen im Ausland heraus, liege das Wachstum im ​Vergleich zum vierten Quartal 2025 nur ​bei 3,8 Prozent. Die Notenbank hatte nach Zinssenkungen im November und Januar wegen des Konflikts ‌mit dem Iran eine Pause eingelegt, bevor sie die Lockerung im Mai und Juli wieder aufnahm.