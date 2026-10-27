Die breit gefasste Geldmenge M3 in der Eurozone legte im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im Vormonat war die Geldmenge mit diesem Tempo gewachsen. Volkswirte hatten einen Rückgang der Wachstumsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Höher war das Wachstum der Geldmenge M3 zuletzt im Mai 2025.