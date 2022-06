Angesichts der Belastungen, die eine Zeit der Stagflation mit sich bringen wird, werden die Zentralbanken der Welt nach Ansicht des Hedgefonds-Milliardärs Ray Dalio im Jahr 2024 gezwungen sein, die Leitzinsen zu senken.

"Wir glauben, dass wir uns in einem Straffungsmodus befinden, der bei vielen Finanzanlagen Korrekturen oder Abwärtsbewegungen verursachen kann", sagte der Gründer von Bridgewater Associates im Interview mit der Zeitung Australian Financial Review. "Der daraus resultierende Schmerz wird gross werden und die Zentralbanken dazu zwingen, die Geldpolitik wieder zu lockern, wahrscheinlich in der Nähe der nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024."

Die Märkte preisen sowohl in den USA als auch in Industrieländern wie Grossbritannien ein, dass es in rund zwei Jahren Zinssenkungen geben wird, wie der Blick auf die Futures zeigt. Erst einmal ist die Geldpolitik jedoch im Straffungsmodus: Zur Eindämmung der beschleunigten Inflation haben mehr als 60 Länder die Zinsen erhöht.

"Es ist die strukturelle Inflationslage, die zur Stagflation führen wird", sagte Dalio der AFR.

Die Weltbank hat am Dienstag ihre Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum erneut gesenkt und gewarnt, die Welt könnte auf eine Stagflation zusteuern, die an die 1970er Jahre erinnert. Sie könnte mehrere Jahre dauern.

(Bloomberg/cash)