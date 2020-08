Wie die People's Bank of China in Peking mitteilte, erhalten die Banken frische Mittel im Volumen von 700 Milliarden Yuan (etwa 85 Milliarden Euro). Das Geld wird über die mittelfristige Kreditlinie, eines der Hauptinstrumente der Zentralbank, für ein Jahr ausgereicht. Der Zinssatz beträgt 2,95 Prozent.

Die Geldspritze war bereits am Freitag angekündigt worden und soll unter anderem die Kreditvergabe an die Wirtschaft am Laufen halten. Dabei setzt die Zentralbank ihren moderaten Kurs fort: Zwar hat sie ihre Geldpolitik in der Corona-Krise mehrfach gelockert. Starke Zinssenkungen hat sie bisher aber nicht vorgenommen. Fachleute sehen darin einen Beleg, dass die Notenbanker einer zu stark steigenden Verschuldung vorbeugen wollen.

(AWP)