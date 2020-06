"Gegenwärtig halten wir den Erwerb von Anleihen für ein effektiveres und effizienteres Instrument, auch unter Berücksichtigung möglicher Nebenwirkungen", schrieb Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel bei einer Fragestunde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag. "Aber unsere Erfahrungen mit negativen Zinssätzen sind positiv, und die Senkung der Zinssätze bleibt eine Option für die Zukunft." Sie antwortete dabei auf Fragen von Bürgern.

Good afternoon, this is @Isabel_Schnabel, Executive Board member @ecb. I’m here to answer your questions for the next 45 minutes. Please use #AskECB to join the conversation. pic.twitter.com/ebv5xJCciN

— European Central Bank (@ecb) June 9, 2020