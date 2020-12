Die Europäische Zentralbank (EZB) stockte ihr billionenschweres Pandemie-Anleihekaufprogramm PEPP am Donnerstag um weitere 500 Milliarden Euro auf und verlängerte die Käufe bis März 2022, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Der Leitzins im Euroraum bleibt hingegen auf dem Rekordtief von null Prozent.

(Reuters/AWP)