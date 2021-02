Es gebe zwar mehr als einen Mechanismus, mit dem die Notenbank mit ihren Anleihekäufen die Märkte beeinflussen könne, sagte Lane in einem am Freitag auf der EZB-Webseite veröffentlichten Interview. "Aber gleichzeitig ist es kristallklar, dass wir keine Zinskurvenkontrolle betreiben, in dem Sinn, dass wir eine bestimmte Rendite konstant halten wollen", sagte er.

Japans Notenbank verfolgt eine solche Geldpolitik, bei der die Währungshüter konkrete zahlenmässige Renditeziele für bestimmte Staatsanleihen verfolgen. So strebt die Bank von Japan derzeit für die kurzfristigen Zinsen ein Niveau von minus 0,1 Prozent an und für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen einen Zielwert von null Prozent.

In dem Interview machte Lane zugleich klar, dass ein übermässiger Renditeanstieg bei den Staatsanleihen der Euro-Länder mitten in der Pandemie geldpolitisch nicht erwünscht sei. Die EZB blickt derzeit mit wachsenden Sorgen auf die zuletzt steigenden Anleiherenditen an den Finanzmärkten. Dahinter steht die Befürchtung, dass dies womöglich höhere Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte nach sich ziehen könnte.

(Reuters)