Der wirtschaftliche Schock durch die Pandemie scheine der grösste in der Geschichte zu sein, und auch die finanzpolitische Antwort darauf sei die schnellste und grösste in der Nachkriegsgeschichte, sagte Powell am Mittwoch bei einer Video-Schalte mit einem Thinktank in Washington. Die bisherigen Pakete seien aber womöglich nicht das letzte Kapitel. Weitere politische Massnahmen könnten notwendig sein.

Auf Nachfrage bekräftige der Fed-Chef die Position der Notenbank, wonach das Konzept negativer Leitzinsen für die US-Wirtschaft eher ungeeignet sei. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ziehe die Fed den Einsatz des Instruments nicht in Betracht. Powell reagierte damit auf zunehmende Spekulationen an den Finanzmärkten, wonach die Fed anderen Notenbanken folgen und ihren Leitzins unter die Nulllinie senken könnte. Ähnlich gehen derzeit etwa die japanische Notenbank oder die Europäische Zentralbank (EZB) vor.

Auch der US-Präsident Donald Trump fordert die Einführung von Negativzinsen.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020