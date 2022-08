Bowman sagte in einer Rede vor einer Bankenvereinigung dem Manuskript zufolge, sie habe die jüngste Fed-Entscheidung zur Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte mitgetragen. "Meine Ansicht ist, dass ähnlich dimensionierte Erhöhungen auf dem Tisch liegen sollten, bis wir sehen, dass die Inflation beständig, bedeutsam und nachhaltig zurückgeht."

Die Federal Reserve hatte im Juli den Leitzins im Kampf gegen die Inflation weiter kräftig erhöht. Sie hob ihn um 0,75 Prozentpunkte (75 Basispunkte) auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent an und will nachlegen. Der Boom des US-Arbeitsmarkts nährt Zinsfantasien an den Finanzmärkten. Anleger spekulieren auf einen weiteren großen Zinsschritt der Fed, die im September zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommt.

(Reuters)