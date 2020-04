"Ich denke, wir haben die nötigen Instrumente, um eine Deflation aus der Wirtschaft herauszuhalten", sagte Clarida am Montag Bloomberg TV. Nach seinen Worten entwickelt sich die Nachfrage in der Corona-Krise nachteilig. Sie sei inflationshemmend, aber eine Deflation sei es nicht. Die Federal Reserve (Fed) strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie droht stärker von diesem Ziel abzuweichen, wenn die Preise langsamer anwachsen als vor Ausbruch der Pandemie.

Clarida wies darauf hin, dass Analysten beim vollen Ausbruch der Pandemie im Februar und März zunächst angenommen hätten, die Preise würden wegen der Unterbrechung globaler Lieferketten steigen. Es sei aber stattdessen zu einem Rückgang der Nachfrage gekommen. Die Fed habe aber die Kraft, diese Entwicklung zu kontern, sagte der Fed-Vize. Eine nachlassende Nachfrage zieht in der Regel fallende Preise nach sich. Dies kann einen deflationären Teufelskreis auslösen: Wenn Waren und Dienstleistungen billiger werden, sinken die Löhne. In der Folge verstärken Privathaushalte ihre Sparbemühungen, die Nachfrage sinkt weiter.

(Reuters)