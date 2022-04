Geldmarkthändler wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinssätze bis zum Jahresende um 225 Basispunkte anheben wird. Unter Berücksichtigung der bereits im März erfolgten Anhebung würde dies einen Anstieg von 2,5 Prozentpunkten für das gesamte Jahr bedeuten. So viele Zinserhöhungen in einem Jahr hat die Fed seit 1994 nicht mehr vorgenommen.

Damals war es bekanntlich ein für Anleiheinvestoren brutales Jahr, das sogar eine Anhebung um 75 Basispunkte beinhaltete. Das letzte Jahr, in dem die Geldpolitik stärker gestrafft wurde, war in den frühen 1980er Jahren, als Paul Volcker an der Spitze der Zentralbank stand.

Die in die Höhe schiessenden Rohstoffpreise haben Besorgnis über den weltweiten Inflationsdruck geschürt. Seitdem schlagen die Vertreter der US-Notenbank einen deutlich restriktiveren Ton an. Die Aussicht auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik hat in diesem Jahr bereits zu einer weltweiten Anstieg der Anleiherenditen geführt. Die jüngste Bewegung in den Marktwetten folgt auf Äusserungen von Gouverneurin Lael Brainard, dass die Zentralbank die Straffung der Geldpolitik methodisch fortsetzen wird.

Die Inflation in den USA erreichte im Februar mit fast 8 Prozent ein neues 40-Jahres-Hoch. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und verschiedene andere Entscheidungsträger haben angedeutet, dass sie bereit seien, die Zinssätze bei Bedarf in Schritten von 50 Basispunkten zu erhöhen.

Da in diesem Jahr noch sechs Sitzungen anstehen, entspräche die derzeitige Preisgestaltung drei Anhebungen um einen halben und drei um einen Viertelpunkt. Dies würde das obere Ende der Spanne auf 2,75 Prozent anheben, ein Niveau, das seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr erreicht wurde.

Fed-Sitzungsprotokolle im Fokus

Am Mittwochabend wird die US-Notenbank mit der Veröffentlichung des Protokolls der März-Sitzung zudem Einzelheiten zu ihren wahrscheinlichen Plänen zur Schrumpfung ihrer massiven Bilanz bekannt geben, Jerome Powell kündigte in seinen Kommentaren während einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des Offenmarktausschusses vom 15. und 16. März eine "detailliertere Diskussion" über die 8,9 Billionen Dollar schwere Bilanz an.

Auf dieser Sitzung wurden die Zinssätze zum ersten Mal seit 2018 angehoben. Das Protokoll, das am Mittwoch um 14:00 Uhr Washingtoner Zeit (20 Uhr MEZ) veröffentlicht wird, wird aller Voraussicht nach ein weit schnelleres Tempo des Bilanzabbaus zeigen als beim letzten Zyklus zwischen 2017 und 2019. Dazu werden Details zu monatlichen Obergrenzen erwartet, die im Laufe der Zeit erhöht werden, um den Abbau der Bestände der Fed an fällig werdenden Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren zu regeln. Diese hatten die Beamte aggressiv gekauft, um die Wirtschaft zu schützen, als sich Covid-19 ausbreitete.

Gouverneurin Lael Brainard sagte am Dienstag, dass der Abbau der Bilanz schon im Mai beginnen und wesentlich schneller verlaufen könnte als im Jahr 2017, als die Käufe im Laufe eines Jahres auf eine maximale monatliche Reduzierung von insgesamt 50 Milliarden Dollar erhöht wurden.

Wie schnell wird die Bilanz reduziert?

"Sie werden einen umfassenden Plan haben", sagte Stephen Stanley, Chefökonom bei Amherst Pierpont Securities. "Sie wollen die Weichen stellen, um im Mai eine Ankündigung machen zu können. Da die Inflation so hoch ist, ist dies ein dringendes Thema geworden". Ökonomen sagen, dass sich die Obergrenzen für den Abfluss auf etwa 100 Milliarden Dollar monatlich belaufen könnten, was Kürzungen in Höhe von etwa einer Billion Dollar pro Jahr ermöglichen würde.

Michael Feroli von JP Morgan Chase schätzt die Obergrenzen auf 60 Milliarden Dollar für Treasuries und 30 Milliarden Dollar für MBS (Kaufprogramm für hypothekenbesicherte Wertpapiere), während Krishna Guha von Evercore ISI von 50 Milliarden Dollar und 30 Milliarden Dollar ausgeht. Die Deutsche Bank wiederum erwartet 60 Milliarden Dollar und 45 Milliarden Dollar. Die Fed könnte auch den sofortigen Abfluss von Schatzanweisungen zulassen, die nicht auf die Obergrenzen angerechnet werden.

(Bloomberg/cash)