Da die weltweiten Zentralbanken die Auswirkungen traditionellerer Instrumente - Zinsen und Wertpapierkäufe - erschöpft haben, müsse der nächste Schritt mehr sein als ein Weiter so, sagte der stellvertretende Vorsitzende von BlackRock, Philipp Hildebrand, in einem Bloomberg TV-Interview am Donnerstag.

Hildebrand fügte hinzu, dass der Euroraum wahrscheinlich die erste große Volkswirtschaft sein werde, die radikale Maßnahmen sehen werde, etwa "Geld direkt in die Taschen von Verbrauchern oder Unternehmen zu stecken."

Das ist ein Konzept, das häufig als "Helikoptergeld" bezeichnet wird und vom Nobelpreisträger und Ökonom Milton Friedman Ende der 1960er Jahre aufgebracht wurde. Hildebrand tat den Begriff als Schlagwort ab. Er argumentierte, dass die Zentralbanken einfach einen anderen Ansatz wählen müssten.

"Am offensichtlichsten ist dies bei der Europäischen Zentralbank, weil sie am nächsten an dem Punkt ist, wo ein Weiter so einfach nicht mehr funktioniert", sagte Hildebrand, der von 2010 bis 2012 Präsident der Schweizerischen Nationalbank war.

(Bloomberg)