Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag bei ihrer vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung ihrem Leitzins von minus 0,75 Prozent festhalten. Der Entscheid war im Vorfeld von 33 von Reuters befragten Wirtschaftsexperten erwartet worden. Die Notenbank will weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren. Der Franken sei "hoch bewertet", hiess es.

Die Schweizer Währungshüter halten den Leitzins seit mehr als sechs Jahren historisch tief im negativen Bereich. Um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als sicheren Hafen gefragten Frankens abzuwenden, setzen sie zudem auf Devisenmarktinterventionen.

2020 kaufte die SNB für 110 Milliarden Franken ausländische Devisen, um die Landeswährung zu schwächen. Wegen der Fremdwährungskäufe ist die Schweiz auch ins Visier der USA. Das US-Finanzministerium sah zuletzt aber davon ab, die Alpenrepublik als Währungsmanipulator zu etikettieren.

(cash/Reuters)