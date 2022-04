Dahin könne man aber nicht in einem Schritt kommen und die Anhebungen sollten auch jeweils nicht bei mehr als 0,5 Prozentpunkten pro Schritt liegen, sagte der Präsident der Fed-Ablegers von St. Louis am Montagabend. Die US-Wirtschaft werde nicht in eine Rezession fallen und die Arbeitslosenquote von derzeit 3,6 Prozent werde in diesem Jahr wahrscheinlich auf unter drei Prozent sinken.

Bullard fügte hinzu, der Krieg in der Ukraine werde wohl einen deutlichen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung in Europa haben, die Auswirkungen auf die in Nordamerika blieben aber wohl begrenzt.

(Reuters)