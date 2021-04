Die Schweiz, Vietnam und Taiwan erfüllten gemäss einem Gesetz von 2015 die Voraussetzungen für eine Einstufung als Währungsmanipulatoren, hiess es in einem vom US-Finanzministerium am Freitag veröffentlichten Bericht. Die Schweizer Notenbank wies diesen Vorwurf zurück. Die Eingriffe am Devisenmarkt seien notwendig, um angemessene geldpolitische Rahmenbedingungen und damit Preisstabilität zu gewährleisten.

(Reuters)