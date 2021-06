Die Inflation sollte bis Ende des Jahres von ihrem derzeitigen hohen Niveau zurückgehen, da die von der Pandemie verursachten Lieferengpässe behoben werden, sagte Yellen am Mittwoch vor einem Unterausschuss des Senats über den Haushaltsvorschlag der Regierung von Präsident Joe Biden. Die Wirtschaft habe sich während ihrer Wiedereröffnung nach monatelangen Einschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus auf einem "holprigen Weg" befunden.

Sie erwarte, dass sich diese Probleme in den kommenden Monaten von selbst lösen werden und dass länger andauernde Mechanismen, die die Inflation seit mehr als einem Jahrzehnt in Schach gehalten hätten, sich wieder durchsetzten und die Verteuerung drücken werden. Die meisten Indikatoren für die Inflationserwartungen über das nächste Jahr hinaus zeigten, dass die Inflation Ende dieses Jahres oder Anfang 2022 wieder näher an die Zwei-Prozent-Marke herankommt. Das entspricht dem von der US-Notenbank Fed angestrebten Niveau.

(Reuters)