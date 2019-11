Vifor Pharma und Janssen Pharmaceuticals werden gemeinsam das Mittel Invokana (Canagliflozin) bei diabetischer Nierenerkrankung (DKD) vermarkten, wie Vifor am Montag mitteilte. Speziell richtet sich die Behandlung mit Invokana an Patienten, die an sogenanntem Typ-2-Diabetes leiden. Fast die Hälfte dieser Patienten kann laut Mitteilung mit einer diabetischen Nierenerkrankung rechnen, die ein hohes Risiko für Nierenversagen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt.

Invokana ist den Angaben zufolge das einzige Diabetes-Medikament, das das Fortschreiten der diabetischen Nephropathie (auch bekannt als DKD) verlangsamt und das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes wegen Herzinsuffizienz bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und diabetischer Nierenerkrankung reduziert.

Invokana ist bereits in den USA erhältlich, um das Risiko wichtiger kardiovaskulärer Ereignisse zu reduzieren und die glykämische Kontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu verbessern. Janssen, die Pharmatochter von Johnson & Johnson, hatte zuletzt einen Antrage auf eine Indikationserweiterung in den USA gestellt, um auch diabetische Nierenerkrankung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mit dem Mittel behandeln zu können. Die US-Gesundheitsbehörde hatte diesen Ende September genehmigt.

(AWP)