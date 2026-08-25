Der Betriebsgewinn, an dem der Erfolg des operativen Geschäfts gemessen wird, lag in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 138,3 Millionen Franken um rund ein Viertel über dem Vorjahreswert, wie die BCGE am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn erhöhte sich um gut 26 Prozent auf 118,6 Millionen Franken.