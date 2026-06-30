Für einen spezialisierten institutionellen Vermögensverwalter bestehe ein grosses Wachstumspotenzial, zeigt sich die BCGE in einer Mitteilung der BCGE vom Dienstag überzeugt. Die Synchrony Asset Management mit Sitz in Genf und einer Niederlassung in Zürich wird laut den Angaben rund 20 Mitarbeitende beschäftigen und ein Vermögen von fast 9 Milliarden Franken verwalten. Geleitet wird sie von Katia Coudray.