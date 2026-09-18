Allerdings wäre es verfrüht, in ​Euphorie zu verfallen, schreiben die Experten der Helaba. Nordsee-Rohöl Brent verbilligte sich auf Wochensicht zwar um rund ein Prozent, nachdem Saudi-Arabien in Aussicht gestellt hatte, seine beschädigte Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage mit halber Kapazität wieder hochzufahren. «Dennoch stellen die hohen Energiepreise bereits jetzt für die Weltwirtschaft eine Herausforderung dar - ebenso wie die jüngst wieder aufgeflammten Zolldiskussionen zwischen den USA und der EU», hiess es im Helaba-Bericht. Der SMI notiert rund 1 Prozent über dem Vorwochenschluss.