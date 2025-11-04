Der auf die Steuerung von Flüssigkeiten spezialisierte Industriekonzern plant, den Fokus auf die Maximierung des Kerngeschäfts mit hochwertigen Lösungen und durchgängigen Dienstleistungen zu legen, wie er am Dienstag mitteilte.
Zudem sollen neue Wachstumschancen in vielversprechenden Regionen, Segmenten und Anwendungen erschlossen werden. GF will mit innovativen Lösungen überdurchschnittliches Wachstum sowohl im Kerngeschäft als auch in neuen Geschäftsfeldern erzielen.
Die Förderung einer unternehmensweiten Leistungskultur mit Wachstumsorientierung und unternehmerischer Teamarbeit ist ein weiterer Schwerpunkt. Bis 2030 strebt GF einen Umsatz von 4,2 bis 4,5 Milliarden Franken inklusive Akquisitionen an sowie ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent pro Jahr.
Als weitere finanzielle Ziele werden eine EBITDA-Marge von 16-18 Prozent, eine EBIT-Marge von 13-15 Prozent und eine FCF/EBITDA-Konversionsrate von über 50 Prozent genannt.
(AWP)