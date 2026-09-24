Die Sender CNN und MS NOW sowie das Magazin «Politico» hatten am Montag Klage eingereicht, um ihre in der US-Verfassung verankerte ​Pressefreiheit zu schützen. CNN zufolge entzog das Präsidialamt ​die Akkreditierungen ohne Vorankündigung oder ​ein ordentliches Verfahren, weil der Regierung die Berichterstattung missfallen habe. Trump wies den ‌Vorwurf eines Angriffs auf die freie Presse zurück. Er gehe vielmehr gegen Falschnachrichten («Fake News») vor, die eine Bedrohung für die ​nationale Sicherheit ​darstellten.