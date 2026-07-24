Der Milliardär Chey Tae-won von SK Hynix, dessen Vermögen durch den KI-Boom rasant gewachsen ist, wurde in einem neuen Gerichtsurteil zur Zahlung von 944 Milliarden Won (643 Millionen US-Dollar) an seine Ex-Frau im Rahmen der Scheidungsvereinbarung verurteilt.
Das Urteil bringt den erbitterten Streit damit einem Ende näher. Sollte es rechtskräftig werden, wäre es die teuerste Scheidung in der Geschichte Südkoreas. Laut Bloomberg Billionaires Index beträgt Cheys Vermögen rund 5,6 Milliarden US-Dollar, wobei sich sein Nettovermögen im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat.
Chey heiratete 1988 seine Ex-Frau Roh Soh-yeong, die Tochter eines ehemaligen Präsidenten. Die Hochzeit, eine der damals aufsehenerregendsten des Landes, vereinigte zwei traditionsreiche südkoreanische Politik- und Wirtschaftsdynastien. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Die Ehe geriet jedoch 2015 ins Wanken, als Chey, der Vorsitzende der SK Group, öffentlich machte, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat.
Cheys Anwalt erklärte Reportern vor dem Gerichtsgebäude, der Milliardär bedauere die durch das Scheidungsverfahren entstandene öffentliche Besorgnis. Er fügte hinzu, man werde nach Erhalt des vollständigen Urteils entscheiden, ob Berufung eingelegt werde.
SK Hynix hat sich als einer der grössten Gewinner der boomenden Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite für künstliche Intelligenz erwiesen, was den Wert des gesamten SK-Konzerns und damit die finanziellen Auswirkungen des Falls deutlich steigerte. Das Unternehmen rückte ins globale Rampenlicht, nachdem es diesen Monat mit einem Börsengang in den USA 26,5 Milliarden US-Dollar einnahm – ein Rekord für einen ausländischen Emittenten. Seine Marktkapitalisierung hat die Billionen-Dollar-Marke überschritten.
Das Gericht urteilte, dass «zur Gewährleistung einer gerechten Aufteilung des ehelichen Vermögens der starke Wertzuwachs der von Chey gehaltenen Aktien bei der Einigung berücksichtigt werden müsse», räumte aber gleichzeitig ein, dass ein Teil des Wertzuwachses auf seine Unternehmensführung zurückzuführen sei. Chey hatte argumentiert, seine SK-Aktien seien geerbtes Vermögen und dürften nicht aufgeteilt werden. Die SK-Aktien gaben nach dem Urteil um etwa 3 Prozent nach, nachdem sie anfängliche Verluste kurzzeitig wieder wettgemacht hatten.
Chey hält zwar nicht direkt eine bedeutende Beteiligung an SK Hynix, ist aber der grösste Anteilseigner der Konzernholding SK Inc., die wiederum SK Square kontrolliert, den grössten Anteilseigner des Chipherstellers. Das Urteil hing davon ab, wie koreanische Gerichte den Beitrag eines Ehepartners zum Aufbau eines der grössten Wirtschaftsimperien des Landes bewerten. Roh forderte zunächst 42,29 Prozent von Cheys SK-Aktien – eine Forderung, die seine Kontrolle über das Unternehmen hätte gefährden können. Später änderte sie ihre Forderung und verlangte eine Barzahlung.
Die rasant steigenden Aktienkurse von SK Hynix dürften Chey helfen, selbst eine hohe Abfindung zu verkraften und einen nennenswerten Verlust seiner Kontrolle über das weitverzweigte Wirtschaftsimperium zu vermeiden, so Park Ju-gun, Leiter des in Seoul ansässigen Unternehmensanalyseunternehmens Leaders Index.
Im Jahr 2024 verurteilte ein Gericht Chey zur Zahlung von 1,38 Billionen Won (1 Milliarde US-Dollar) an Roh – die höchste jemals in Südkorea verhängte Scheidungsstrafe. Nach Cheys Berufung hob der Oberste Gerichtshof das Urteil auf. Er begründete dies damit, dass mutmasslich illegale Gelder von Rohs Vater, dem ehemaligen Präsidenten Roh Tae-woo, fälschlicherweise zu ihrem Beitrag zum Vermögen des Paares hinzugerechnet worden seien.
Das neue Urteil schloss solche Beiträge aus. Roh argumentierte, die politische und gesellschaftliche Unterstützung ihrer Familie habe den Aufstieg von HK Hynix von einem mittelständischen Energieunternehmen zu einem der grössten Wirtschaftskonzerne Südkoreas begünstigt. Das Urteil könnte einen wichtigen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Gerichte den Vermögensbeitrag eines Ehepartners bewerten, insbesondere in Scheidungsverfahren mit familiengeführten Unternehmen und wertvollen Aktienbeteiligungen, so Hae Jin Lim, Partner und Rechtsanwalt der DongIn Law Group.
«Streitigkeiten um Unternehmensnachfolge, Scheidung und Erbschaft werden mit der Weiterentwicklung des südkoreanischen Unternehmensumfelds und des Erbrechts immer häufiger», sagte Lim. «Auch wenn andere Unternehmen nicht mit denselben Umständen wie die SK-Gruppe konfrontiert sind, könnte dieser Fall als Präzedenzfall für zukünftige Streitigkeiten erhebliche Bedeutung erlangen.»
Gegen das Urteil vom Freitag kann von beiden Parteien erneut Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt werden. Die bisher grösste bekannte Vermögensabtretung im Zusammenhang mit einer Scheidung in Südkorea fand 2005 statt, als NCsoft-Gründer Kim Taek-jin laut einem Bericht lokaler Medien 356'461 Aktien des Spieleentwicklers, die damals einen Wert von fast 30 Milliarden Won hatten, an seine Ex-Frau übertrug.
(Bloomberg/cash)