Chey hält zwar nicht direkt eine bedeutende Beteiligung an SK Hynix, ist aber der grösste Anteilseigner der Konzernholding SK Inc., die wiederum SK Square kontrolliert, den grössten Anteilseigner des Chipherstellers. Das Urteil hing davon ab, wie koreanische Gerichte den Beitrag eines Ehepartners zum Aufbau eines der grössten Wirtschaftsimperien des Landes bewerten. Roh forderte zunächst 42,29 Prozent von Cheys SK-Aktien – eine Forderung, die seine Kontrolle über das Unternehmen hätte gefährden können. Später änderte sie ihre Forderung und verlangte eine Barzahlung.