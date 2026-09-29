Das Barometer sank um 0,5 auf ⁠97,9 Punkte, wie aus den am Dienstag veröffentlichten ‌Daten der EU-Kommission hervorgeht. ‌Von der Nachrichtenagentur Reuters ​befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 99,0 Zähler gerechnet. Mit dem Rückgang entfernte sich das Barometer wieder von seinem ‌langfristigen Durchschnitt, nachdem es seit Mai aufwärts gerichtet war.