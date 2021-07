Lifestage Solutions entwickle und betreibe eine digitale Handelsplattform für Spitex-Organisationen und Pflegeheime, schreibt Galenica in einer Mitteilung vom Dienstag. Seit ihrer Gründung 2014 habe Lifestage Solutions kontinuierlich Spitex-Organisationen und Heime als Kunden gewinnen können und sei jährlich stark gewachsen. Mit rund 40 Mitarbeitenden habe Lifestage 2020 einen Umsatz von 9,4 Millionen Franken verbucht.

Die Plattform sei eine hervorragende Ergänzung zum Angebot von Galenica und werde künftig mit den bestehenden Produkt- und Dienstleistungsangeboten der Galenica-Gruppe ausgebaut.

Damit nutze Galenica eine weitere Opportunität, sich noch stärker in den Wachstumsmärkten Spitex, Heime und Home Care als führender, integrierter Gesundheitsdienstleister zu positionieren. In der Schweiz gebe es rund 1'100 Spitex-Organisationen, die fast 400'000 Patienten in Langzeitpflege betreuten. Dazu kämen rund 1'600 Pflegeheime mit rund 160'000 Langzeitpatienten.

